22 квітня 2026, 10:11

Наркосиндикат "Хімпром" в Україні: понад 280 обшуків, вилучено товару на 75 млн грн

22 квітня 2026, 10:11
Фото: Національна поліція
В Україні викрили діяльність злочинної організації "Хімпром", яка, за даними слідства, займалася незаконним обігом наркотиків, насильницькими злочинами та шахрайством через кол-центри

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

"Хімпром" відомий як злочинне угруповання, діяльність якого пов’язують із виробництвом і збутом синтетичних наркотиків.

"Його учасники вибудували розгалужену систему незаконного заробітку і впливу: наркоторгівля через мережу магазинів, шахрайські call-центри для ошукування громадян Європейського Союзу та насильницькі злочини", – йдеться у повідомленні.

Нині правоохоронці документують нові епізоди діяльності "Хімпрому" на території України та встановлюють усіх причетних до організації, фінансування і прикриття цих схем.

У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях.

Вилучено десятки тисяч літрів готової продукції та екстрактів, понад 12 тис "джоінтів", 20 тис таблеток, солодощі з вмістом заборонених речовин, обладнання, пакувальні матеріали, понад 300 мобільних телефонів, понад тисячу банківських карток, 145 печаток, документи та готівку.

Орієнтовна вартість вилученого – понад 75 млн грн. Також арештовано 416 рахунків суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, були задіяні у схемі.

Наразі організатору та трьом учасникам цієї групи повідомлено про підозру. Двох учасників затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Нагадаємо, засновник наркокартелю "Хімпром" Єгор Буркін (Левченко) судиться із Зеленським через санкції. Його активи заблоковано, ведення торгівельної та будь-якої іншої діяльності на території України заборонено.

Наркосиндикат "Хімпром": що відомо

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, як раніше писало видання RegioNews, розпочалося ще в 2014 році.

Раніше міжнародна група журналістів виявила в матеріалах російського слідства, як транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель "Хімпром", створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левченко), який встиг відзначитися і в Україні.

Тільки в Україні Єгор Буркін став Єгором Левченком (а за іншим паспортом ще й Артемом Єрмолаєвим), який займається благодійністю, інвестиціями у числені ІТ-проекти, харчове виробництво, криптовалюти та нерухомість. Українське слідство встановило, що всі ці інвестиційні бізнеси Левченка – звичайна схема відмивання коштів отриманих від наркоторгівлі.

У 2019-му Україна оголосила Єгора Левченка в міжнародний розшук, оскільки він ще трьома роками раніше виїхав спочатку до Туреччини, а звідти до Мексики – очевидно відчувши увагу до себе українських правоохоронців.

У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків.

