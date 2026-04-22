В Полтавской области была развернута сеть кнопок экстренного вызова полиции для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в общественных местах. Всего в регионе уже установлено 68 таких устройств

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, кнопки появились в наиболее людных локациях Полтавы, Кременчуга, Горишних Плавней, Кобеляк, Гадяча, Миргорода, Хорола, Лубен и Пирятина. Их устанавливают на фасадах построек, вблизи остановок общественного транспорта, аптек, магазинов и торговых центров.

Распознать систему на улице просто: это яркие желтые наклейки с синими табличками и надписью "Вызов полиции". Рядом находится компактное устройство светлого цвета с соответствующим значком.

Система работает по принципу мгновенного реагирования. После нажатия сигнал сразу же поступает на пульт централизованного наблюдения полиции охраны, после чего диспетчер направляет на место ближайший экипаж. В среднем стражи порядка прибывают в течение 3-7 минут.

Воспользоваться кнопкой может любой желающий. В полиции призывают не медлить и давить ее в случае опасности, подозрительных ситуаций или если вы стали свидетелем правонарушения.

