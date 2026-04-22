22 апреля 2026, 08:37

Помощь за 3-7 минут: на Полтавщине заработали 68 кнопок вызова полиции

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Полтавской области была развернута сеть кнопок экстренного вызова полиции для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в общественных местах. Всего в регионе уже установлено 68 таких устройств

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, кнопки появились в наиболее людных локациях Полтавы, Кременчуга, Горишних Плавней, Кобеляк, Гадяча, Миргорода, Хорола, Лубен и Пирятина. Их устанавливают на фасадах построек, вблизи остановок общественного транспорта, аптек, магазинов и торговых центров.

Распознать систему на улице просто: это яркие желтые наклейки с синими табличками и надписью "Вызов полиции". Рядом находится компактное устройство светлого цвета с соответствующим значком.

Система работает по принципу мгновенного реагирования. После нажатия сигнал сразу же поступает на пульт централизованного наблюдения полиции охраны, после чего диспетчер направляет на место ближайший экипаж. В среднем стражи порядка прибывают в течение 3-7 минут.

Воспользоваться кнопкой может любой желающий. В полиции призывают не медлить и давить ее в случае опасности, подозрительных ситуаций или если вы стали свидетелем правонарушения.

Напомним, Министерство внутренних дел начинает консультации по законопроекту о гражданском оружии, предусматривающем возможность для граждан на вооруженную самозащиту. К обсуждению планируется привлечь общественность, экспертов и журналистов, чтобы учесть разные позиции и выработать эффективное решение.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
