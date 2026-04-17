ССО уничтожили базу российского центра беспилотников "Рубикон" в Донецкой области (ВИДЕО)

Силы специальных операций Украины в ночь на 17 апреля атаковали дронами логистическую базу российского центра беспилотных систем "Рубикон". Это произошло в оккупированном Мангуше в Донецкой области

Об этом сообщили в Силах специальных операций, передает RegioNews.

Подразделения Middle-strike атаковали российскую базу российского центра беспилотных систем "Рубикон". После атаки были зафиксированы масштабные пожары.

Отмечается, что это одна из ключевых структур РФ, работающая с беспилотниками на фронте. Центр использует против украинских сил почти весь спектр дронов. В частности, речь идет о "Ланцетах" и "Молнии".

"Поражение и уничтожение логистических центров противника существенно снижают его боеспособность. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического упадка врага вести войну против Украины", - говорят военные.

Напомним, ранее российские захватчики уничтожили дворец XIX века в Сумской области. Речь идет о имении Харитоненко в селе Кияница.