Пограничники показали, как эффектно уничтожали "Мур" оккупантов
Пограничники показали кадры, сделанные на Слобожанском направлении. На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожают россиян дронами
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские пограничники и Силы обороны продолжают уничтожать врага. Только за прошедшие сутки благодаря аэроразведке и беспилотникам удалось уничтожить:
уничтожено 8 вражеских укрытий;
выведен из строя комплекс наблюдения "Муром";
минус 2 антенны связи;
ликвидировано 2 кафира.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Певица Алина Гросу родила первенца
17 апреля 2026, 23:30Россияне вербуют через онлайн-игры: в полиции предупредили родителей – где следует присматривать за детьми
17 апреля 2026, 22:55На Харьковщине продавали уклоняющимся командировку "в один конец" за 20 тысяч "зелеными"
17 апреля 2026, 22:30В Одессе работник ТЦК порезал ножом колесо в гражданском авто
17 апреля 2026, 21:59Бил, бросал, гасил окурки: в Кировоградской области отчим убил 8-месячного младенца
17 апреля 2026, 21:55Задержали заместителя командира 58 бригады
17 апреля 2026, 21:18Пенсионер в армии: имеет ли право государство на 20% от выплаты
17 апреля 2026, 21:05В Укрэнерго предупредили, что будет со светом 18 апреля
17 апреля 2026, 19:55В Киевской области "заработали" миллионы на памятниках для погибших военных
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все блоги »