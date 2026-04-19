На Сумщине пограничники уничтожили технику и укрытие окупантов – впечатляющие кадры
Пилоты подразделения РУБпАК "Прайм", входящего в состав 5 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, продемонстрировали результативную работу на Северо-Слобожанском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 5 пограничный отряд.
С помощью беспилотников украинские пограничники обнаружили и удивили ряд важных объектов противника.
В результате точных ударов были уничтожены вражеские автомобили, средства связи, а также разрушены блиндажи и укрытие окупантов.
Кроме потерь в технике и фортификационных сооружениях, российские войска понесли потери и среди личного состава.
