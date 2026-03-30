Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в семи регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 марта применение ограничений электроэнергии не прогнозируется.

Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы – утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 30 марта РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 164 ударными БПЛА. ПВО обезвредила 150 дронов.