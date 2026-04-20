Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не планирует воевать с западными соседями и Украиной, однако готова ответить на какие-либо проявления агрессии

Об этом он сказал в интервью телеканалу RT, передает RegioNews.

По словам Лукашенко, его задача – "предупредить" Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Украину о недопустимости агрессивных действий против Беларуси.

Он подчеркнул, что Минск не намерен вступать в войну и не планирует использовать свою территорию для нападений на соседние страны, если не будет вовлечен в конфликт.

В то же время, самопровозглашенный президент заявил, что в случае угрозы страна применит все доступные средства для защиты.

"Если мы увидим, что это будет грозить существованию Беларуси, то не только мы, но и согласно нашему договору с Российской Федерацией... Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть", – сказал Лукашенко.

При этом он уточнил, что речь не обязательно идет об использовании ядерного оружия, поскольку у Беларуси "достаточно других средств" для противодействия.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз попытается втянуть в свою войну Беларусь. По данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться