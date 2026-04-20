13:49  20 квітня
Матір та бабуся не вірили: на Вінниччині чоловік щотижня протягом двох років ґвалтував падчерку
15:35  20 квітня
Український музикант загинув внаслідок теракту в Києві
14:34  20 квітня
Бив та змушував жити в контейнері: на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві
UA | RU
UA | RU
20 квітня 2026, 12:27

"Мало не здасться": Лукашенко пригрозив Україні та країнам Балтії у разі "агресії"

Читайте также на русском языке
Фото: РосЗМІ
Читайте также
на русском языке

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує воювати із західними сусідами та Україною, однак готова відповісти на будь-які прояви агресії

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу RT, передає RegioNews.

За словами Лукашенка, його завдання – "попередити" Естонію, Латвію, Литву, Польщу та Україну про неприпустимість агресивних дій проти Білорусі.

Він наголосив, що Мінськ не має наміру розпочинати війну та не планує використовувати свою територію для нападів на сусідні країни, якщо не буде втягнутий у конфлікт.

Водночас самопроголошений президент заявив, що у разі загрози країна застосує всі доступні засоби для захисту.

"Якщо ми побачимо, що це загрожуватиме існуванню Білорусі, то не лише ми, а й згідно з нашим договором із Російською Федерацією... Мало не здасться. І ми застосуємо все, що в нас є", – сказав Лукашенко.

При цьому він уточнив, що мова не обов’язково йде про використання ядерної зброї, оскільки Білорусь має "достатньо інших засобів" для протидії.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна країни Балтії Олександр Лукашенко агресія удар у відповідь погрози
