"Мало не здасться": Лукашенко пригрозив Україні та країнам Балтії у разі "агресії"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує воювати із західними сусідами та Україною, однак готова відповісти на будь-які прояви агресії

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу RT, передає RegioNews.

За словами Лукашенка, його завдання – "попередити" Естонію, Латвію, Литву, Польщу та Україну про неприпустимість агресивних дій проти Білорусі.

Він наголосив, що Мінськ не має наміру розпочинати війну та не планує використовувати свою територію для нападів на сусідні країни, якщо не буде втягнутий у конфлікт.

Водночас самопроголошений президент заявив, що у разі загрози країна застосує всі доступні засоби для захисту.

"Якщо ми побачимо, що це загрожуватиме існуванню Білорусі, то не лише ми, а й згідно з нашим договором із Російською Федерацією... Мало не здасться. І ми застосуємо все, що в нас є", – сказав Лукашенко.

При цьому він уточнив, що мова не обов’язково йде про використання ядерної зброї, оскільки Білорусь має "достатньо інших засобів" для протидії.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

