Будут ли отключения света 16 апреля: в Укрэнерго предупредили
В "Укрэнерго" предупредили, что будет со светом в Украине 16 апреля. При этом энергетики призывают экономить электроэнергию.
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
16 апреля, в четверг, в Украине не прогнозируется отключение света. При этом энергетики призывают перенести энергообъемные процессы на период с 10.00 до 16.00.
"Потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы - с 18:00 до 22:00", - призывают энергетики.
Напомним, ранее Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это произошло впервые с ноября 2025 года.
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд