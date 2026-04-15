Будут ли отключения света 16 апреля: в Укрэнерго предупредили

В "Укрэнерго" предупредили, что будет со светом в Украине 16 апреля. При этом энергетики призывают экономить электроэнергию.

16 апреля, в четверг, в Украине не прогнозируется отключение света. При этом энергетики призывают перенести энергообъемные процессы на период с 10.00 до 16.00.

"Потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы - с 18:00 до 22:00", - призывают энергетики.

Напомним, ранее Украина снова начала продавать электроэнергию за границу. Это произошло впервые с ноября 2025 года.