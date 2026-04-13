Завтра в Украине не предусмотрено отключений света

Во вторник, 14 апреля, в Украине отключения электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности не планируются

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Завтра, во вторник, применение мер ограничения потребления не планируется", – отметили в компании.

Вместе с тем в Укрэнерго призвали энергоемкие процессы на дневное время.

Но напомнили о необходимости бережливого потребления в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Как сообщалось, на Пасху праздники электричество не выключали. Электроснабжение было обеспечено в полном объеме – без графиков и отключений.