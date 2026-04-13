Росіяни понад 10 тисяч разів порушили Великоднє перемир’я
Під час Великоднього перемир’я армія РФ здійснила 119 штурмів і до 11 000 обстрілів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, за час дії режиму припинення вогню росіяни:
- 10 721 раз порушили режим,
- 119 разів спробували штурмувати наші позиції,
- 1567 стріляли з артилерії,
- 9 035 вдарили дронами-камікадзе.
Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 960 загарбників, два танки, дві бронемашини, 44 артилерійських системи, а також 185 одиниць автомобільної техніки ворога.
