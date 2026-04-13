13 апреля 2026, 13:12

МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию

Фото: Facebook/Andrij Sybiha
После завершения парламентских выборов в Венгрии МИД Украины сняло рекомендации для граждан воздержаться от поездок в эту страну

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В ведомстве отметили, что во время выборов фиксировались повышенные риски провокаций, в частности, из-за манипуляций вокруг Украины, однако после завершения кампании эти угрозы потеряли актуальность.

В МИД выразили надежду, что результаты выборов будут способствовать нормализации украино-венгерских отношений. Украина, со своей стороны, готова к конструктивному диалогу и возобновлению сотрудничества.

В ведомстве также подчеркнули, что выбор венгерского народа свидетельствует о стремлении к миру, безопасности и развитию в рамках объединенной Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и оппозиционную партию "Тиса" с убедительной победой на парламентских выборах в Венгрии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
