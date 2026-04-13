МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию

После завершения парламентских выборов в Венгрии МИД Украины сняло рекомендации для граждан воздержаться от поездок в эту страну

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В ведомстве отметили, что во время выборов фиксировались повышенные риски провокаций, в частности, из-за манипуляций вокруг Украины, однако после завершения кампании эти угрозы потеряли актуальность.

В МИД выразили надежду, что результаты выборов будут способствовать нормализации украино-венгерских отношений. Украина, со своей стороны, готова к конструктивному диалогу и возобновлению сотрудничества.

В ведомстве также подчеркнули, что выбор венгерского народа свидетельствует о стремлении к миру, безопасности и развитию в рамках объединенной Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и оппозиционную партию "Тиса" с убедительной победой на парламентских выборах в Венгрии.

Читайте также: Фиаско Кремля в Венгрии: российские технологи проиграли выборы