МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини
Після завершення парламентських виборів в Угорщині МЗС України зняло рекомендації для громадян утриматися від поїздок до цієї країни
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
У відомстві зазначили, що під час виборів фіксувалися підвищені ризики провокацій, зокрема через маніпуляції навколо України, однак після завершення кампанії ці загрози втратили актуальність.
У МЗС висловили сподівання, що результати виборів сприятимуть нормалізації українсько-угорських відносин. Україна, зі свого боку, готова до конструктивного діалогу та відновлення співпраці.
У відомстві також наголосили, що вибір угорського народу свідчить про прагнення до миру, безпеки та розвитку в межах об’єднаної Європи.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та опозиційну партію "Тиса" з переконливою перемогою на парламентських виборах в Угорщині
Читайте також: Фіаско Кремля в Угорщині: російські технологи програли вибори