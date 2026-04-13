14:25  13 квітня
У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів
13:00  13 квітня
Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця
13:12  13 квітня
МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2026, 13:12

МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини

13 квітня 2026, 13:12
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Andrij Sybiha
Читайте также
на русском языке

Після завершення парламентських виборів в Угорщині МЗС України зняло рекомендації для громадян утриматися від поїздок до цієї країни

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

У відомстві зазначили, що під час виборів фіксувалися підвищені ризики провокацій, зокрема через маніпуляції навколо України, однак після завершення кампанії ці загрози втратили актуальність.

У МЗС висловили сподівання, що результати виборів сприятимуть нормалізації українсько-угорських відносин. Україна, зі свого боку, готова до конструктивного діалогу та відновлення співпраці.

У відомстві також наголосили, що вибір угорського народу свідчить про прагнення до миру, безпеки та розвитку в межах об’єднаної Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та опозиційну партію "Тиса" з переконливою перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Читайте також: Фіаско Кремля в Угорщині: російські технологи програли вибори

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
13 квітня 2026, 09:38
Всі новини »
08 квітня 2026
06 квітня 2026
03 квітня 2026
31 березня 2026
13 квітня 2026, 14:47
У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів
13 квітня 2026, 14:25
13 квітня 2026, 14:05
13 квітня 2026, 13:57
13 квітня 2026, 13:43
13 квітня 2026, 13:35
Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця
13 квітня 2026, 13:00
13 квітня 2026, 12:39
13 квітня 2026, 12:11
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »