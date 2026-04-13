МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини

Фото: Facebook/Andrij Sybiha

Після завершення парламентських виборів в Угорщині МЗС України зняло рекомендації для громадян утриматися від поїздок до цієї країни

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

У відомстві зазначили, що під час виборів фіксувалися підвищені ризики провокацій, зокрема через маніпуляції навколо України, однак після завершення кампанії ці загрози втратили актуальність.

У МЗС висловили сподівання, що результати виборів сприятимуть нормалізації українсько-угорських відносин. Україна, зі свого боку, готова до конструктивного діалогу та відновлення співпраці.

У відомстві також наголосили, що вибір угорського народу свідчить про прагнення до миру, безпеки та розвитку в межах об’єднаної Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та опозиційну партію "Тиса" з переконливою перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Читайте також: Фіаско Кремля в Угорщині: російські технологи програли вибори