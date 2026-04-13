Фиаско Кремля в Венгрии: российские технологи проиграли выборы
После Молдовы – это уже второе поражение команды Кириенко, ответственного от Москвы за помощь "дружественному" орбановскому режиму. А сколько денег было потрачено, сколько технологий, сколько креатива… Думаю, со временем все данные будут публично озвучены.
Результат выборов в Венгрии и для Белого дома неприятен. Хоть бы не позорились с такой беспрецедентной поддержкой Орбана. На выходе – большой пшик. Ставка не сыграла.
Но сейчас сейчас главное, чтобы в Брюсселе не расслабились на фоне успехов венгерской оппозиции. И нужно не проморгать момент, чтобы на месте одного дракона не появился другой.
В целом выборами в Венгрии закрыта не одна проблема, а целый ряд потенциальных опасностей, которые могли бы проявиться, если бы победил Орбан. Один из факторов европейской нестабильности пока минимализирован. Но остаются другие. Увидим, как теперь будет вести себя Словакия.