Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
13 апреля 2026, 10:54

Фиаско Кремля в Венгрии: российские технологи проиграли выборы

13 апреля 2026, 10:54
Российские технологи на венгерских выборах пролетели как фанера над Будапештом
Российские технологи на венгерских выборах пролетели как фанера над Будапештом
Фото: pixabay
После Молдовы – это уже второе поражение команды Кириенко, ответственного от Москвы за помощь "дружественному" орбановскому режиму. А сколько денег было потрачено, сколько технологий, сколько креатива… Думаю, со временем все данные будут публично озвучены.

Результат выборов в Венгрии и для Белого дома неприятен. Хоть бы не позорились с такой беспрецедентной поддержкой Орбана. На выходе – большой пшик. Ставка не сыграла.

Но сейчас сейчас главное, чтобы в Брюсселе не расслабились на фоне успехов венгерской оппозиции. И нужно не проморгать момент, чтобы на месте одного дракона не появился другой.

В целом выборами в Венгрии закрыта не одна проблема, а целый ряд потенциальных опасностей, которые могли бы проявиться, если бы победил Орбан. Один из факторов европейской нестабильности пока минимализирован. Но остаются другие. Увидим, как теперь будет вести себя Словакия.

