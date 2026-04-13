Выборы в Венгрии: Зеленский поздравил Мадяра с победой

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и оппозиционную партию "Тиса" с убедительной победой на парламентских выборах в Венгрии

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

"Приветствую Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми странами Европы и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

"Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе во благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", – добавил президент.

Как известно, по предварительным данным подсчета голосов , на парламентских выборах в Венгрии побеждает оппозиционная партия Тиса, которая получает большинство мест в парламенте. Парламентские выборы в Венгрии прошли с рекордной явкой – более 77%.

Петер Мадяр – венгерский политик и юрист, лидер оппозиционной партии "Тиса" (TISZA).

Ранее работал в структурах, связанных с властной партией "Фидес", затем перешел в оппозицию и стал одним из главных критиков правительства Виктора Орбана.

В 2024 году возглавил новое политическое движение "Тиса", которое быстро набрало популярность на волне общественного недовольства. Позиционирует себя как проевропейский политик, выступающий за реформы, борьбу с коррупцией и усиление институтов.

