09:08  13 апреля
Смертельное ДТП в Черкасской области: мужчина погиб под колесами Tesla, водитель в больнице
08:25  13 апреля
На Прикарпатье из реки вытащили тело мужчины
07:26  13 апреля
На Одещине мужчина бросил гранату во двор соседей: пострадала собака
13 апреля 2026, 09:38

Выборы в Венгрии: Зеленский поздравил Мадяра с победой

Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадяра и оппозиционную партию "Тиса" с убедительной победой на парламентских выборах в Венгрии

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях, передает RegioNews.

"Приветствую Петера Мадяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми странами Европы и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

"Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее, и миллионы европейцев стремятся к сотрудничеству и стабильности. Мы готовы к встречам и совместной конструктивной работе во благо обоих народов, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе", – добавил президент.

Как известно, по предварительным данным подсчета голосов , на парламентских выборах в Венгрии побеждает оппозиционная партия Тиса, которая получает большинство мест в парламенте. Парламентские выборы в Венгрии прошли с рекордной явкой – более 77%.

Петер Мадяр – венгерский политик и юрист, лидер оппозиционной партии "Тиса" (TISZA).

Ранее работал в структурах, связанных с властной партией "Фидес", затем перешел в оппозицию и стал одним из главных критиков правительства Виктора Орбана.

В 2024 году возглавил новое политическое движение "Тиса", которое быстро набрало популярность на волне общественного недовольства. Позиционирует себя как проевропейский политик, выступающий за реформы, борьбу с коррупцией и усиление институтов.

Читайте также: Выборы в Венгрии: почему Трамп не спас Орбана

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Сумской области ликвидировали масштабный пожар после атаки дронов
13 апреля 2026, 10:23
В Киевской области произошел пожар на складе
13 апреля 2026, 10:07
Россияне атаковали Запорожье: что известно
13 апреля 2026, 09:50
В Днепропетровской области микроавтобус ТЦК протаранил забор и заехал во двор
13 апреля 2026, 09:46
Россияне ударили по Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, возник пожар
13 апреля 2026, 09:31
Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на Харьковщине: раненый мужчина
13 апреля 2026, 09:22
Смертельное ДТП в Черкасской области: мужчина погиб под колесами Tesla, водитель в больнице
13 апреля 2026, 09:08
Выборы в Венгрии: почему Трамп не спас Орбана
13 апреля 2026, 08:56
Силы ПВО обезвредили ночью 87 российских беспилотников: есть попадания на 9 локациях
13 апреля 2026, 08:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
