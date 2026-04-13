"Комфорт за деньги": СИЗО Украины заработали 52 млн грн

Первые платные камеры в Киевском СИЗО, май 2020 г. Фото: Facebook/Денис Малюска

За последние шесть лет 15 следственных изоляторов в Украине заработали около 52 миллионов гривен благодаря платным камерам

Наибольшую прибыль получил Киевский следственный изолятор, заработавший 31,8 млн грн с 2020 года. Именно это заведение первым присоединилось к пенитенциарной реформе, введя камеры с улучшенными условиями.

Сначала стоимость пребывания составляла 2 тыс. грн в сутки, затем действовала система скидок: неделя обходилась в 8 тыс. грн, а месяц – в 12 тыс. грн. Сейчас цены выросли: сутки в платной камере стоят около 2970 грн, а месячное пребывание – более 15,5 тыс. грн.

В число самых дорогих также входят Харьковский, Измаильский и Хмельницкий следственные изоляторы. В частности, в Харькове сутки в платной камере стоят 1465 грн, неделя – 5125 грн, а месяц – около 6 тыс. грн.

Платные камеры оборудованы мебелью и бытовой техникой: кроватями, столами, шкафами, телевизорами, микроволновками, холодильниками и кондиционерами.

Также в них предусмотрены душевые кабины, унитазы и водонагреватели.

В тройку доступных СИЗО, которые предлагают платные камеры, вошли Кропивницкий, Луцкий и Черниговский следственные изоляторы. Кропивницкое СИЗО берет наименьшую плату в Украине – всего 450 грн в сутки. Платных камер две: двухместная и четырехместная.

Луцкое СИЗО оценивает посуточное пребывание заключенного в платной камере в 500 грн (всего три камеры на шесть человек). Черниговский следственный изолятор предлагает одну "улучшенную" камеру на два человека за 517 грн в сутки.

В комментарии "Главкому" замминистра юстиции Евгений Пикалов сообщил, что порядок обустройства камер с улучшенными условиями содержания регулируется приказом Министерства юстиции от 15 сентября 2023 года.

"В настоящее время в пенитенциарных учреждениях действует 89 камер с улучшенными условиями содержания, которые рассчитаны на размещение 225 человек. Кстати, с начала полномасштабного вторжения (с 24 февраля 2022 года) в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на апрель этого года удалось открыть 22.

Как известно, платные камеры в следственных изоляторах (СИЗО) – это часть пенитенциарной реформы, которую правительство ввело в 2020 году как эксперимент.