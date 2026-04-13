13 апреля 2026, 12:39

"Комфорт за деньги": СИЗО Украины заработали 52 млн грн

Первые платные камеры в Киевском СИЗО, май 2020 г. Фото: Facebook/Денис Малюска
За последние шесть лет 15 следственных изоляторов в Украине заработали около 52 миллионов гривен благодаря платным камерам

Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.

Наибольшую прибыль получил Киевский следственный изолятор, заработавший 31,8 млн грн с 2020 года. Именно это заведение первым присоединилось к пенитенциарной реформе, введя камеры с улучшенными условиями.

Сначала стоимость пребывания составляла 2 тыс. грн в сутки, затем действовала система скидок: неделя обходилась в 8 тыс. грн, а месяц – в 12 тыс. грн. Сейчас цены выросли: сутки в платной камере стоят около 2970 грн, а месячное пребывание – более 15,5 тыс. грн.

В число самых дорогих также входят Харьковский, Измаильский и Хмельницкий следственные изоляторы. В частности, в Харькове сутки в платной камере стоят 1465 грн, неделя – 5125 грн, а месяц – около 6 тыс. грн.

Платные камеры оборудованы мебелью и бытовой техникой: кроватями, столами, шкафами, телевизорами, микроволновками, холодильниками и кондиционерами.

Также в них предусмотрены душевые кабины, унитазы и водонагреватели.

В тройку доступных СИЗО, которые предлагают платные камеры, вошли Кропивницкий, Луцкий и Черниговский следственные изоляторы. Кропивницкое СИЗО берет наименьшую плату в Украине – всего 450 грн в сутки. Платных камер две: двухместная и четырехместная.

Луцкое СИЗО оценивает посуточное пребывание заключенного в платной камере в 500 грн (всего три камеры на шесть человек). Черниговский следственный изолятор предлагает одну "улучшенную" камеру на два человека за 517 грн в сутки.

В комментарии "Главкому" замминистра юстиции Евгений Пикалов сообщил, что порядок обустройства камер с улучшенными условиями содержания регулируется приказом Министерства юстиции от 15 сентября 2023 года.

"В настоящее время в пенитенциарных учреждениях действует 89 камер с улучшенными условиями содержания, которые рассчитаны на размещение 225 человек. Кстати, с начала полномасштабного вторжения (с 24 февраля 2022 года) в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на апрель этого года удалось открыть 22.

Как известно, платные камеры в следственных изоляторах (СИЗО) – это часть пенитенциарной реформы, которую правительство ввело в 2020 году как эксперимент.

Украинская таможня получила нового руководителя
10 апреля 2026, 15:12
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Киеве адвокат украл две элитные квартиры у клиентов
13 апреля 2026, 14:25
Стаж до 2004 года: как оцифровать трудовую книжку (пошаговая инструкция)
13 апреля 2026, 14:05
Тайные операции ГУР: Украина во время войны запускала ракетоносители в космос
13 апреля 2026, 13:57
В Краматорске из-под завалов дома достали тело женщины
13 апреля 2026, 13:43
Тройное ДТП во Львовской области: среди пострадавших дети
13 апреля 2026, 13:35
МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию
13 апреля 2026, 13:12
Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня
13 апреля 2026, 13:00
В Сумской области взрывотехники разминировали боевую часть российского беспилотника
13 апреля 2026, 12:11
На Полтавщине во время пожара в квартире погиб 48-летний мужчина
13 апреля 2026, 11:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »