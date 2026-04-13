14:47  13 квітня
Політтехнолог Петров знову отримав бронювання і фігурує в новій справі
13:00  13 квітня
Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця
13:12  13 квітня
МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2026, 12:39

"Комфорт за гроші": СІЗО України заробили 52 млн грн

Читайте также на русском языке
Перші платні камери у Київському СІЗО, травень 2020 р. Фото: Facebook/Денис Малюська
Читайте также
на русском языке

За останні шість років 15 слідчих ізоляторів в Україні заробили приблизно 52 мільйони гривень завдяки платним камерам

Про це повідомляє "Главком", передає RegioNews.

Найбільші прибутки отримав Київський слідчий ізолятор, який заробив 31,8 млн грн з 2020 року. Саме цей заклад першим долучився до пенітенціарної реформи, запровадивши камери з поліпшеними умовами.

Спочатку вартість перебування становила 2 тис. грн за добу, згодом діяла система знижок: тиждень обходився у 8 тис. грн, а місяць – у 12 тис. грн. Наразі ціни зросли: доба у платній камері коштує близько 2970 грн, а місячне перебування – понад 15,5 тис. грн.

До переліку найдорожчих також входять Харківський, Ізмаїльський та Хмельницький слідчі ізолятори. Зокрема, у Харкові доба в платній камері коштує 1465 грн, тиждень – 5125 грн, а місяць – близько 6 тис. грн.

Платні камери обладнані меблями та побутовою технікою: ліжками, столами, шафами, телевізорами, мікрохвильовими печами, холодильниками та кондиціонерами.

Також у них передбачені душові кабіни, унітази та водонагрівачі.

У трійку найдоступніших СІЗО, які пропонують платні камери, увійшли Кропивницький, Луцький і Чернігівський слідчі ізолятори. Кропивницьке СІЗО бере найменшу плату в Україні – всього 450 грн за добу. Платних камер дві: двомісна і чотиримісна.

Луцьке СІЗО оцінює добове перебування ув’язненого у платній камері у 500 грн (всього три камери на шість осіб). Чернігівський слідчий ізолятор пропонує одну "поліпшену" камеру на дві особи за 517 грн за добу.

У коментарі "Главкому" заступник міністра юстиції Євген Пікалов повідомив, що порядок облаштування камер з поліпшеними умовами тримання регулюється наказом Міністерства юстиції від 15 вересня 2023 року.

"Нині у пенітенціарних установах діє 89 камер з покращеними умовами тримання, які розраховані на розміщення 225 осіб. До речі, з початку повномасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року) в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на квітень цього року вдалося відкрити 22 платні камери на 70 місць", – розповів високопосадовець.

Як відомо, платні камери в слідчих ізоляторах (СІЗО) – це частина пенітенціарної реформи, яку уряд запровадив у 2020 році як експеримент.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Мінюст СІЗО в'язниця комфорт умови платні камери
Українська митниця отримала нового керівника
10 квітня 2026, 15:12
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Політтехнолог Петров знову отримав бронювання і фігурує в новій справі
13 квітня 2026, 14:47
У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів
13 квітня 2026, 14:25
Стаж до 2004 року: як оцифрувати трудову книжку (покрокова інструкція)
13 квітня 2026, 14:05
Таємні операції ГУР: Україна під час війни запускала ракетоносії в космос
13 квітня 2026, 13:57
У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло жінки
13 квітня 2026, 13:43
Потрійна ДТП на Львівщині: серед постраждалих діти
13 квітня 2026, 13:35
МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини
13 квітня 2026, 13:12
Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця
13 квітня 2026, 13:00
На Сумщині вибухотехніки розмінували бойову частину російського безпілотника
13 квітня 2026, 12:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »