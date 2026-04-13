"Комфорт за гроші": СІЗО України заробили 52 млн грн

Перші платні камери у Київському СІЗО, травень 2020 р.

За останні шість років 15 слідчих ізоляторів в Україні заробили приблизно 52 мільйони гривень завдяки платним камерам

Найбільші прибутки отримав Київський слідчий ізолятор, який заробив 31,8 млн грн з 2020 року. Саме цей заклад першим долучився до пенітенціарної реформи, запровадивши камери з поліпшеними умовами.

Спочатку вартість перебування становила 2 тис. грн за добу, згодом діяла система знижок: тиждень обходився у 8 тис. грн, а місяць – у 12 тис. грн. Наразі ціни зросли: доба у платній камері коштує близько 2970 грн, а місячне перебування – понад 15,5 тис. грн.

До переліку найдорожчих також входять Харківський, Ізмаїльський та Хмельницький слідчі ізолятори. Зокрема, у Харкові доба в платній камері коштує 1465 грн, тиждень – 5125 грн, а місяць – близько 6 тис. грн.

Платні камери обладнані меблями та побутовою технікою: ліжками, столами, шафами, телевізорами, мікрохвильовими печами, холодильниками та кондиціонерами.

Також у них передбачені душові кабіни, унітази та водонагрівачі.

У трійку найдоступніших СІЗО, які пропонують платні камери, увійшли Кропивницький, Луцький і Чернігівський слідчі ізолятори. Кропивницьке СІЗО бере найменшу плату в Україні – всього 450 грн за добу. Платних камер дві: двомісна і чотиримісна.

Луцьке СІЗО оцінює добове перебування ув’язненого у платній камері у 500 грн (всього три камери на шість осіб). Чернігівський слідчий ізолятор пропонує одну "поліпшену" камеру на дві особи за 517 грн за добу.

У коментарі "Главкому" заступник міністра юстиції Євген Пікалов повідомив, що порядок облаштування камер з поліпшеними умовами тримання регулюється наказом Міністерства юстиції від 15 вересня 2023 року.

"Нині у пенітенціарних установах діє 89 камер з покращеними умовами тримання, які розраховані на розміщення 225 осіб. До речі, з початку повномасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року) в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на квітень цього року вдалося відкрити 22 платні камери на 70 місць", – розповів високопосадовець.

Як відомо, платні камери в слідчих ізоляторах (СІЗО) – це частина пенітенціарної реформи, яку уряд запровадив у 2020 році як експеримент.