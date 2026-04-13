13 квітня 2026, 08:29

В Україні запрацювали елементи "приватної ППО": що відомо

Фото: Telegram/Сергій FLASH
В Україні почали застосовувати перші елементи протиповітряної оборони, створені на базі дистанційно керованих кулеметних систем

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш", передає RegioNews.

Йдеться про дистанційно керовані турелі, оснащені кулеметами Browning M2, які можуть діяти на відстані до 2 кілометрів.

Такі системи інтегруються в загальну систему захисту об’єктів і дозволяють оператору здійснювати керування вогнем дистанційно, без безпосередньої присутності на позиції.

Комплекси насамперед призначені для прикриття критичної інфраструктури – енергетичних об'єктів, складів та промислових підприємств.

Водночас зазначається, що послуги так званої "приватної ППО" може замовляти й бізнес, що формує новий сегмент ринку безпеки.

Нагадаємо, торік влітку стало відомо, що Україна створила унікальні перехоплювачі для знищення "Шахедів".

Читайте також: "Дрони з кухні" проти оборонних гігантів: хто насправді виграє війну

Україна війна ППО захист бізнес інфраструктура атака обстріли
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
