В Україні запрацювали елементи "приватної ППО": що відомо
В Україні почали застосовувати перші елементи протиповітряної оборони, створені на базі дистанційно керованих кулеметних систем
Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш", передає RegioNews.
Йдеться про дистанційно керовані турелі, оснащені кулеметами Browning M2, які можуть діяти на відстані до 2 кілометрів.
Такі системи інтегруються в загальну систему захисту об’єктів і дозволяють оператору здійснювати керування вогнем дистанційно, без безпосередньої присутності на позиції.
Комплекси насамперед призначені для прикриття критичної інфраструктури – енергетичних об'єктів, складів та промислових підприємств.
Водночас зазначається, що послуги так званої "приватної ППО" може замовляти й бізнес, що формує новий сегмент ринку безпеки.
