Стало известно, какой будет погода на Пасху

иллюстративное фото: из открытых источников

Пасха в Украине будет с дождями, однако немного теплее предыдущих дней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

"Если сегодня днем ожидается +4...+9 градусов, то завтра скромно, но все же +8...+12 градусов, а на востоке до +14 градусов", – говорится в сообщении.

Без осадков будут Николаевщина, Херсонщина, Запорожье, часть Днепропетровщины и Донбасса.

В Киеве на Пасху ожидается временами дождь, более вероятный с обеда, во второй половине дня более умеренный. В ближайшую ночь в столице ожидается +1…+3 градуса, при прояснениях возможны заморозки 0…-2 градуса, завтра днем в Киеве будет +8…+9 градусов.

Как сообщалось, в ближайшие апрельские выходные будут достаточно прохладными и с осадками. Впрочем, уже с понедельника в Украине потеплеет.