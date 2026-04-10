Снег, дождь и заморозки: стало известно, какой будет погода на выходных

В ближайшие апрельские выходные будут довольно прохладными и с осадками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, 11 и 12 апреля в Украине сохранится холодная погода с дневной температурой воздуха +6…+11 градусов, а ночью еще есть вероятность заморозков.

В воскресенье на востоке потеплеет до +12…+15 градусов.

"Повсюду будет преобладать влажная воздушная масса, временами дожди, на севере и западе кое-где с мокрым снегом", – говорится в сообщении.

В Киеве на выходные будет сыро и холодно, периодически дождь. В субботу ожидается +5…+7 градусов, в воскресенье столбики термометров покажут +8…+10 градусов.

Как сообщалось, 8-9 апреля во многих регионах Украины выпал снег. В частности, на Прикарпатье зафиксировали снегопад.