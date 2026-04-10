СБУ призвала украинцев "быть особенно бдительными" на Пасху

Служба безопасности Украины обратилась к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности во время массовых мероприятий на Пасхальные праздники

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на официальный сайт ведомства.

РФ может воспользоваться религиозным праздником для совершения терактов и диверсий и проведения информационно-психологических спецопераций.

Основными "целями" русских диверсантов являются места массового пребывания людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов.

Сотрудники Службы безопасности и других правоохранительных органов работают в усиленном режиме 24/7, а украинцев призывают следовать следующим рекомендациям:

быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;

не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;

сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;

соблюдать установленный комендантский час.

Как сообщалось, в Киеве усилят меры безопасности на Пасху. Комендантский час в столице не будут отменены.