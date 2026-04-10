СБУ призвала украинцев "быть особенно бдительными" на Пасху
Служба безопасности Украины обратилась к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности во время массовых мероприятий на Пасхальные праздники
Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на официальный сайт ведомства.
РФ может воспользоваться религиозным праздником для совершения терактов и диверсий и проведения информационно-психологических спецопераций.
Основными "целями" русских диверсантов являются места массового пребывания людей, независимо от назначения и расположения мирных объектов.
Сотрудники Службы безопасности и других правоохранительных органов работают в усиленном режиме 24/7, а украинцев призывают следовать следующим рекомендациям:
- быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий;
- не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;
- сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими "легкий заработок";
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
- в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;
- соблюдать установленный комендантский час.
Как сообщалось, в Киеве усилят меры безопасности на Пасху. Комендантский час в столице не будут отменены.