17:46  11 квітня
На Волині пʼяні працівники ТЦК скоїли ДТП і намагались втекти з місця події
17:02  11 квітня
Під час перемир'я росіяни атакували Харківщину безпілотником
11:15  11 квітня
У Києві намагались підпалити автомобіль народного депутата
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2026, 18:15

Стало відомо, якою буде погода на Великдень

11 квітня 2026, 18:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Великдень в Україні буде із дощами, проте трохи теплішим, ніж попередні дні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

"Якщо сьогодні вдень очікується +4…+9 градусів, то завтра скромно, але все ж +8…+12 градусів, а на сході до +14 градусів", – йдеться у повідомленні.

Без опадів будуть Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини і Донеччини.

У Києві на Великдень очікується часом дощ, більш ймовірний з обіду, в другій половині дня помірніший. Найближчої ночі у столиці очікується +1…+3 градуси, при проясненнях можливі заморозки 0…-2 градуси, завтра вдень в Києві буде +8…+9 градусів.

Як повідомлялось, найближчі квітневі вихідні будуть доволі прохолодними та з опадами. Втім, вже з понеділка в Україні потепліє.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
На Великодні свята електрику обіцяють не відключати
11 квітня 2026, 12:25
СБУ закликала українців "бути особливо пильними" на Великдень
10 квітня 2026, 16:28
Великдень під обмеженнями: де в Україні послаблять комендантську годину
09 квітня 2026, 10:57
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Волині пʼяні працівники ТЦК скоїли ДТП і намагались втекти з місця події
11 квітня 2026, 17:46
У Луцьку сталась масова сутичка за участі цивільних і ТЦК
11 квітня 2026, 17:37
Прикордонники знищили техніку та живу силу росіян на Півночі
11 квітня 2026, 17:29
Під час перемир'я росіяни атакували Харківщину безпілотником
11 квітня 2026, 17:02
Під час сьогоднішнього обміну полоненими звільнено 20 прикордонників
11 квітня 2026, 16:32
Україна запропонувала РФ продовжити режим припинення вогню після Великодня
11 квітня 2026, 15:41
В Україні спостерігається гострий дефіцит вчителів
11 квітня 2026, 15:22
Прикордонники показали, як нищать техніку та живу силу противника на Харківщині
11 квітня 2026, 14:58
Армія РФ скинула чотири авіабомби на Краматорськ
11 квітня 2026, 14:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »