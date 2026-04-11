Стало відомо, якою буде погода на Великдень

Великдень в Україні буде із дощами, проте трохи теплішим, ніж попередні дні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

"Якщо сьогодні вдень очікується +4…+9 градусів, то завтра скромно, але все ж +8…+12 градусів, а на сході до +14 градусів", – йдеться у повідомленні.

Без опадів будуть Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини і Донеччини.

У Києві на Великдень очікується часом дощ, більш ймовірний з обіду, в другій половині дня помірніший. Найближчої ночі у столиці очікується +1…+3 градуси, при проясненнях можливі заморозки 0…-2 градуси, завтра вдень в Києві буде +8…+9 градусів.

Як повідомлялось, найближчі квітневі вихідні будуть доволі прохолодними та з опадами. Втім, вже з понеділка в Україні потепліє.