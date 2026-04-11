Україна запропонувала РФ продовжити режим припинення вогню після Великодня
Київ запропонував Москві продовжити перемир'я
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За його словами, Україна буде дотримуватися режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Це означає, що відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність українських відповідей.
При цьому Зеленський зауважив, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на фронті.
Президент України також обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським порядок дій українських військових в умовах припинення вогню.
Як відомо, РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діятиме від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

