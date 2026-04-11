11 квітня 2026, 15:41

Україна запропонувала РФ продовжити режим припинення вогню після Великодня

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Київ запропонував Москві продовжити перемир'я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За його словами, Україна буде дотримуватися режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Це означає, що відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність українських відповідей.

При цьому Зеленський зауважив, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій на фронті.

Президент України також обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським порядок дій українських військових в умовах припинення вогню.

Як відомо, РФ оголосила великоднє перемир’я. Воно діятиме від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
