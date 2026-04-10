Силы обороны поразили буровые установки РФ в Каспийском море

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины в рамках понижения военно-экономического потенциала российского агрессора поразили две буровые платформы на шельфе Каспийского моря.

По предварительной информации, поражены ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени В. Грайфера и ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) на буровой платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.

Буровые платформы находятся почти в тысяче километров от линии боевого столкновения и являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии.

Как сообщалось, в начале апреля украинские военные атаковали важный НПЗ в РФ. Речь идет о "Башнефти-Новойле", расположенном в 1400 км от Украины.