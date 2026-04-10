10 апреля
В Чернигове в лесу нашли мертвым полицейского
10 апреля
Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах
10 апреля
Очередное нападение на U420: в Днепре повредили магазин сети
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2026, 17:33

Силы обороны поразили буровые установки РФ в Каспийском море

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Поражены буровые установки в Каспийском море

Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины в рамках понижения военно-экономического потенциала российского агрессора поразили две буровые платформы на шельфе Каспийского моря.

По предварительной информации, поражены ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени В. Грайфера и ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) на буровой платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.

Буровые платформы находятся почти в тысяче километров от линии боевого столкновения и являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии.

Как сообщалось, в начале апреля украинские военные атаковали важный НПЗ в РФ. Речь идет о "Башнефти-Новойле", расположенном в 1400 км от Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ПВО обезвредила 113 российских беспилотников: есть попадания на шести локациях
10 апреля 2026, 08:11
Силы обороны поразили российский ЗРК стоимостью около 25 миллионов долларов
09 апреля 2026, 21:49
Зеленский раскрыл ближайшие планы РФ
09 апреля 2026, 19:53
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В прошлом году народные депутаты потратили на автомобили почти 100 миллионов
10 апреля 2026, 19:59
С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 11 апреля
10 апреля 2026, 19:17
В Чернигове в лесу нашли мертвым полицейского
10 апреля 2026, 19:15
Верховная Рада миллионеров приняла закон об отчуждении имущества за долги
10 апреля 2026, 18:46
Убытки в миллионы гривен: в Полтавской области расследуют деятельность конвертцентра, который использовали в деле закупки дронов
10 апреля 2026, 18:35
Российский беспилотник попал в жилой дом в Сумах
10 апреля 2026, 17:55
Военный учет женщин: в Минобороны объяснили, почему сотни украинок оказались в "Резерв+"
10 апреля 2026, 17:15
К 15 годам приговорили агентку РФ, которая помогала врагу бомбить Краматорск
10 апреля 2026, 16:50
СБУ призвала украинцев "быть особенно бдительными" на Пасху
10 апреля 2026, 16:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »