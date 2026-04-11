11 квітня 2026, 13:59

З російського полону повернулися 175 українців

фото: Офіс Президента України
Україна та РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися 175 наших співвітчизників

Як передає RegioNews, про це повідомив Володимир Зеленський.

Серед тих, хто повертається з полону, – військові Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники, а також семеро цивільних.

"Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних", – написав Зеленський.

Ці хлопці захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.

Більшість була в полоні з 2022 року.

Раніше в Офісі президента України зробили заяву про завершення активної фази війни. Київ та Москва близькі до укладення угоди і врегулювання війни.

обмін полонених Україна РФ Володимир Зеленський полонені
