Зеленский раскрыл ближайшие планы РФ
Армия РФ хочет захватить до конца апреля Покровское направление, но это невозможно
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время Конгресса местных и региональных властей в Ужгороде, передает RegioNews.
По его словам, российская армия не оставляет попыток захватить ряд населённых пунктов на Покровском направлении. Речь идет о Покровске, Дружковке и Константиновке.
Зеленский отметил, что такую "задачу" оккупанты хотят выполнить до конца апреля.
Однако президент утверждает, что это невозможно:
У них [россиян] нет на это сил
Ранее Зеленский назвал следующие цели ударов РФ по Украине. Враг готовит удары не только по энергетической инфраструктуре, но и по ключевой логистике, в частности, по железной дороге и системам водоснабжения.
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
