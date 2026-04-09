Зеленский раскрыл ближайшие планы РФ

Армия РФ хочет захватить до конца апреля Покровское направление, но это невозможно

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время Конгресса местных и региональных властей в Ужгороде, передает RegioNews.

По его словам, российская армия не оставляет попыток захватить ряд населённых пунктов на Покровском направлении. Речь идет о Покровске, Дружковке и Константиновке.

Зеленский отметил, что такую "задачу" оккупанты хотят выполнить до конца апреля.

Однако президент утверждает, что это невозможно:

У них [россиян] нет на это сил

Ранее Зеленский назвал следующие цели ударов РФ по Украине. Враг готовит удары не только по энергетической инфраструктуре, но и по ключевой логистике, в частности, по железной дороге и системам водоснабжения.