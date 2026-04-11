11 квітня 2026, 08:54

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 квітня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Отже, РФ у війні з Україною станом на 11 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб;
  • танків – 11 851 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од;
  • артилерійських систем – 39 798 (+64) од;
  • РСЗВ – 1 726 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 344 (+3) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 350 (+0) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од;
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од;
  • спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.

Як повідомлялось, 10 квітня Сили оборони уразили бурові установки РФ у Каспійському морі. Бурові платформи знаходяться майже за тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

війна ЗСУ Генштаб втрати росіян
