10 квітня 2026, 17:33

Сили оборони уразили бурові установки РФ у Каспійському морі

10 квітня 2026, 17:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уражено бурові установки в Каспійському морі

Про це повідомляє ReioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.

За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Бурові платформи знаходяться майже за тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

Як повідомлялось, на початку квітня українські військові атакували важливий НПЗ у РФ. Йдеться про "Башнефть-Новойл", розташований 1400 км від України.

ППО знешкодила 113 російських безпілотників: є влучання на шести локаціях
10 квітня 2026, 08:11
Сили оборони уразили російський ЗРК вартістю близько 25 мільйонів доларів
09 квітня 2026, 21:49
Зеленський розкрив найближчі плани РФ
09 квітня 2026, 19:53
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
