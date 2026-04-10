Сили оборони уразили бурові установки РФ у Каспійському морі

Про це повідомляє ReioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.

За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Бурові платформи знаходяться майже за тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

Як повідомлялось, на початку квітня українські військові атакували важливий НПЗ у РФ. Йдеться про "Башнефть-Новойл", розташований 1400 км від України.