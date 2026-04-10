UA | RU
UA | RU
10 апреля 2026, 22:30

Пограничники показали строгие реалии дронщиков на поле боя (ВИДЕО)

10 апреля 2026, 22:30
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Украинские военные продолжают защищать страну от неприятеля. Военные показали новые кадры с поля боя

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Здесь можно увидеть работу операторов ударных беспилотников подразделения "Страж" пограничной бригады "Месть". Военные обнаружили и ударили по вражеской пехоте, бронетехнике и фортификационным сооружениям.

"Для ликвидации целей применяются FPV-дроны камикадзе и системы сброса, эффективно работающие как днем, так и ночью благодаря тепловизионным камерам. Экипажи совершают до 40 вылетов в сутки, несмотря на экстремальные погодные условия - сильный ветер или обледенение моторов. аккумуляторные батареи для передовых позиций нашей пехоты", – говорят пограничники.

Отмечается, что подготовка к такой работе требует колоссальных усилий. В частности, инженеры подразделения работают сменами по 12-15 часов. Пилотирование и координация осуществляется в строгих фронтовых реалиях, где бойцам приходится обустраивать быт даже в затопленных блиндажах.

Напомним, трое бойцов 93-й бригады 224 дня подряд отбивали атаки РФ в Донецкой области. Они удачно вышли с позиций на Константиновском направлении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники военные
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »