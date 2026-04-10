Пограничники показали строгие реалии дронщиков на поле боя (ВИДЕО)

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Здесь можно увидеть работу операторов ударных беспилотников подразделения "Страж" пограничной бригады "Месть". Военные обнаружили и ударили по вражеской пехоте, бронетехнике и фортификационным сооружениям.

"Для ликвидации целей применяются FPV-дроны камикадзе и системы сброса, эффективно работающие как днем, так и ночью благодаря тепловизионным камерам. Экипажи совершают до 40 вылетов в сутки, несмотря на экстремальные погодные условия - сильный ветер или обледенение моторов. аккумуляторные батареи для передовых позиций нашей пехоты", – говорят пограничники.

Отмечается, что подготовка к такой работе требует колоссальных усилий. В частности, инженеры подразделения работают сменами по 12-15 часов. Пилотирование и координация осуществляется в строгих фронтовых реалиях, где бойцам приходится обустраивать быт даже в затопленных блиндажах.

