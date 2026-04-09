09 апреля 2026, 19:15

Пограничники показали, как эффектно уничтожают дронами русскую пехоту (ВИДЕО)

Фото: ДПСУ
Украинские военные на фронте продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. Теперь показали, как работают дроны против российской армии

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские военные рассказали, что работать с дронами на оптоволокне является нелегким делом. Сначала нужно правильно проложить маршрут дрона, совершать движение плавно и держать свой БПЛА на соответствующей высоте, выбирать правильную скорость. Минимальное отклонение от нормы – и дрон можно потерять.

оккупанты считали, что FPV-дроны на оптоволокне – это их прерогатива. Однако пилоты "Феникса" показали, как могут филиграно залетать в тайники россиян, создавая засады и атакуя военные цели.

"В объективе наших дронов враждебная пехота, логистика, позиции, даже боевые НРК с установленными на них турелями – самые яркие поражения Феникса за первый прохладный месяц весны. Мы останавливаем противника тем же оружием, которое он считал своим преимуществом", - говорят пограничники.

Напомним, в начале апреля украинские военные поразили состав БПЛА, самолет и РЛС россиян во временно оккупированном Крыму. Утраты неприятеля уточняются.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
"Все для фронта – все для победы" – это точно не лозунг действующей украинской власти
09 апреля 2026, 20:55
Ивано-Франковскую область заметает снегом
09 апреля 2026, 20:33
Зеленский раскрыл ближайшие планы РФ
09 апреля 2026, 19:53
Переселенцы-защитники и люди с инвалидностью в результате войны могут получить жилищные сертификаты уже с 20 апреля
09 апреля 2026, 19:33
В Житомирской области предупреждают о схеме аферистов: люди добровольно отдали мошенникам деньги
09 апреля 2026, 18:55
В Днепре мужчина воткнул нож в товарища
09 апреля 2026, 17:55
Так кто же победил, а кто потерпел поражение на Ближнем Востоке?
09 апреля 2026, 17:29
В Черниговском ТЦК заявили, что видео Гончаренко об условиях содержания мобилизованных фейковое
09 апреля 2026, 16:59
Стало известно, кто стал первым заместителем председателя Киевской ОГА
09 апреля 2026, 16:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »