Пограничники показали, как эффектно уничтожают дронами русскую пехоту (ВИДЕО)

Украинские военные на фронте продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. Теперь показали, как работают дроны против российской армии

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Украинские военные рассказали, что работать с дронами на оптоволокне является нелегким делом. Сначала нужно правильно проложить маршрут дрона, совершать движение плавно и держать свой БПЛА на соответствующей высоте, выбирать правильную скорость. Минимальное отклонение от нормы – и дрон можно потерять.

оккупанты считали, что FPV-дроны на оптоволокне – это их прерогатива. Однако пилоты "Феникса" показали, как могут филиграно залетать в тайники россиян, создавая засады и атакуя военные цели.

"В объективе наших дронов враждебная пехота, логистика, позиции, даже боевые НРК с установленными на них турелями – самые яркие поражения Феникса за первый прохладный месяц весны. Мы останавливаем противника тем же оружием, которое он считал своим преимуществом", - говорят пограничники.

Напомним, в начале апреля украинские военные поразили состав БПЛА, самолет и РЛС россиян во временно оккупированном Крыму. Утраты неприятеля уточняются.