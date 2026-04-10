Прикордонники показали суворі реалії дронарів на полі бою (ВІДЕО)

Тут можна побачити роботу операторів ударних безпілотників підрозділу "Страж" прикордонної бригади "Помста". Військові виявили та вдарили по ворожій піхоті, бронетехніці та фортифікаційним спорудам.

"Для ліквідації цілей застосовуються FPV-дрони камікадзе та системи скиду, що ефективно працюють як вдень, так і вночі завдяки тепловізійним камерам. Екіпажі здійснюють до 40 вильотів на добу, незважаючи на екстремальні погодні умови — сильний вітер чи обмерзання моторів. Окрім бойового ураження, безпілотники забезпечують повітряну логістику, скидаючи акумуляторні батареї для передових позицій нашої піхоти", - кажуть прикордонники.

Зазначається, що підготовка до такої роботи вимагає колосальних зусиль. Зокрема, інженери підрозділу працюють змінами по 12-15 годин. Пілотування та координація здійснюються в суворих фронтових реаліях, де бійцям доводиться облаштовувати побут навіть у затоплених бліндажах.

Нагадаємо, троє бійців 93-ї бригади 224 дні поспіль відбивали атаки РФ на Донеччині. Вони успішно вийшли з позицій на Костянтинівському напрямку.