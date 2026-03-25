Трое бойцов 93-й бригады 224 дня подряд отбивали атаки РФ в Донецкой области
Пехотинцы батальона Alcatraz 93-й бригады "Холодный овраг" успешно вышли с позиций на Константиновском направлении в Донецкой области, где провели 224 дня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОМБр "Холодный овраг" в соцсетях.
Несмотря на несколько неудачных попыток ротации, сорванной врагом, на этот раз ребятам удалось успешно выйти. Во многом поспособствовала погода.
Бойцы говорят, что враг два дня беспрестанно пытался уничтожить расположение пехотинцев.
Как сообщалось, РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о населенных пунктах Плещеевка и Иванополья на Константиновском направлении.
