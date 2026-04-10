19:15  10 квітня
У Чернігові в лісі знайшли мертвим поліцейського
17:55  10 квітня
Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Сумах
14:45  10 квітня
Черговий напад на U420: у Дніпрі пошкодили магазин мережі
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2026, 19:17

З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 11 квітня

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У суботу, 11 квітня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів)

Про це повідомляє ReioNews із посиланням на Укренерго.

В усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 05:00 – 08:00 – графіки обмеження потужності (для промисловості).

• 06:00 – 08:00 – графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів).

У компанії нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 квітня, через російські обстріли знову запровадили обмеження електропостачання. Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго енергетика відключення світла графіки відключення світла енергетичний колапс
В Укренерго попередили про додаткові відключення світла
08 квітня 2026, 15:50
44 млрд грн боргів: Харкову загрожує енергетичний колапс за каденції Терехова
08 квітня 2026, 11:38
Через обстріли РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 8 областях – Міненерго
07 квітня 2026, 10:41
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Торік народні депутати витратили на авто майже 100 мільйонів
10 квітня 2026, 19:59
У Чернігові в лісі знайшли мертвим поліцейського
10 квітня 2026, 19:15
Верховна Рада мільйонерів прийняла закон про відчуження майна за борги
10 квітня 2026, 18:46
Збитки в мільйони гривень: на Полтавщині розслідують діяльність конвертцентру, який використовували у справі закупівлі дронів
10 квітня 2026, 18:35
Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Сумах
10 квітня 2026, 17:55
Сили оборони уразили бурові установки РФ у Каспійському морі
10 квітня 2026, 17:33
Військовий облік жінок: у Міноборони пояснили, чому сотні українок опинились у "Резерв+"
10 квітня 2026, 17:15
До 15 років засудили агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ
10 квітня 2026, 16:50
СБУ закликала українців "бути особливо пильними" на Великдень
10 квітня 2026, 16:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »