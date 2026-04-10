З ранку і до самої ночі: українців попередили про графіки відключення світла 11 квітня

У суботу, 11 квітня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів)

Про це повідомляє ReioNews із посиланням на Укренерго.

В усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 05:00 – 08:00 – графіки обмеження потужності (для промисловості).

• 06:00 – 08:00 – графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів).

У компанії нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 квітня, через російські обстріли знову запровадили обмеження електропостачання. Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.