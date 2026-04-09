Отключение света по всей стране: в Укрэнерго предупредили о 10 апреля

В Украине в пятницу, 10 апреля, из-за российских обстрелов будут вновь введены ограничения света. Энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

10 апреля, как пояснили энергетики, графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей) будут действовать все сутки. Причина – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили энергетики.

Напомним, ранее из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в семи регионах временно остаются без электроснабжения.