Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
Київ та Москва близькі до укладення угоди і врегулювання війни
Як повідомляє RegioNews, про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.
За словами Буданова, у переговорному процесі з РФ є значний прогрес.
"Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", – зазначив він.
Водночас Буданов відмовився сказати, як саме міг би виглядати можливий компроміс щодо територіального питання, яке є найскладнішим у переговорах.
Нагадаємо, наприкінці березня президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори щодо завершення війни в Україні. За словами Зеленського, головний пріоритет – зробити все для можливості достойного миру.
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
