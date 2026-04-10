10 квітня 2026, 15:59

Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні

10 квітня 2026, 15:59
фото: Офіс Президента України
Київ та Москва близькі до укладення угоди і врегулювання війни

Як повідомляє RegioNews, про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Буданова, у переговорному процесі з РФ є значний прогрес.

"Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", – зазначив він.

Водночас Буданов відмовився сказати, як саме міг би виглядати можливий компроміс щодо територіального питання, яке є найскладнішим у переговорах.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори щодо завершення війни в Україні. За словами Зеленського, головний пріоритет – зробити все для можливості достойного миру.

Україна РФ війна політика Буданов Кирило Олексійович переговори про мир
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
