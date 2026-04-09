09 квітня 2026, 19:15

Прикордонники показали, як ефектно нищать дронами російську піхоту (ВІДЕО)

09 квітня 2026, 19:15
Фото: ДПСУ
Українські військові на фронті продовжують нищити ворожу техніку та живу силу. Тепер показали, як працюють дрони проти російської армії

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Українські військові розповіли, що працювати з дронами на оптоволокні є нелегкою справою. Спочатку треба правильно прокласти маршрут дрона, здійснювати рух плавно та тримати свій БпЛА на відповідній висоті, обирати правильну швидкість. Мінімальне відхилення від норми - і дрон можна втратити.

Окупанти вважали, що FPV-дрони на оптоволокні – це їх прерогатива. Однак пілоти "Феніксу" показали, як можуть філіграно залітати у сховки росіян, створюючи засідки та атакуючи військові цілі.

"В об’єктиві наших дронів ворожа піхота, логістика, позиції, навіть бойові НРК з встановленими на них турелями – найяскравіші ураження "Фенікса" за перший прохолодний місяць весни. Ми зупиняємо противника тією ж зброєю, яку він вважав своєю перевагою", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, на початку квітня українські військові уразили склад БпЛА, літак та РЛС росіян у тимчасово окупованому Криму. Втрати ворога уточнюються.

