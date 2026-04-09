09 квітня 2026, 12:00

Подорожчання пального: в Антимонопольному комітеті розповіли про перевірки

Фото з відкритих джерел
Очільник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко у Верховній Раді розповів про розслідування щодо зростання цін на нафтопродукти. Стали відомі перші результати перевірки

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

За словами Павла Кириленка, комітет не знайшов доказів змови на українському ринку палива. За його словами, подорожчання бензину є об'єктивним, зумовнене ринковими факторами.

"Антимонопольним комітетом України на підставі отриманих проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін", - наголосив очільник АМКУ.

Він пояснив, що подорожчання бензину на АЗС пояснюється:

  • зростанням собівартості пального;
  • коливанням курсу національної валюти;
  • збільшенням логістичних витрат та митних платежів.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE зазначила, що пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр. Це, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу

Як відомо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

економіка пальне бензин АМКУ
