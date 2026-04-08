В Україні 9 квітня діятимуть графіки відключення світла для всіх споживачів

У четвер, 9 квітня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Отже, 9 квітня діятимуть такі обмеження:

• 07:00 – 23:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів);

• 07:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів).

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Раніше в Укренерго попередили про додаткові відключення світла 8 квітня. Зазначається, що обсяг прогнозованих на сьогодні заходів обмеження буде збільшений.