В Україні обвалились ціни на овочі: що подешевшало найбільше

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найбільше подешевшали ріпчаста цибуля (з 6 – 8 до 6 – 7 гривень за кілограм) та столовий буряк (з 7 – 10 до 6 – 9 гривень за кілограм). Крім того, знову подешевшала білокачання капуста - з 8 – 10 до 6 – 9 гривень за кілограм.

Огірки знову дешевшають, оскільки збільшилась пропозиція. Якщо раніше ці овочі продавали за 140-220 гривень, то тепер за 130-200 гривень за кілограм. Солодкий перець подешевшав з 250 – 270 до 200 – 220 гривень за кілограм, а червонокачання капуста опустилась в ціні з 20 – 25 до 18 – 22 гривень за кілограм.

Редис подешевшав з 70 – 85 до 68 – 75 гривень за кілограм. Зелена цибуля та кріп теж стали дешевшими.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).