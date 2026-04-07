UA | RU
UA | RU
07 квітня 2026, 21:35

В Україні обвалились ціни на овочі: що подешевшало найбільше

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На українському ринку дешевшає низка овочів. Стало відомо, які зараз сформувались ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найбільше подешевшали ріпчаста цибуля (з 6 – 8 до 6 – 7 гривень за кілограм) та столовий буряк (з 7 – 10 до 6 – 9 гривень за кілограм). Крім того, знову подешевшала білокачання капуста - з 8 – 10 до 6 – 9 гривень за кілограм.

Огірки знову дешевшають, оскільки збільшилась пропозиція. Якщо раніше ці овочі продавали за 140-220 гривень, то тепер за 130-200 гривень за кілограм. Солодкий перець подешевшав з 250 – 270 до 200 – 220 гривень за кілограм, а червонокачання капуста опустилась в ціні з 20 – 25 до 18 – 22 гривень за кілограм.

Редис подешевшав з 70 – 85 до 68 – 75 гривень за кілограм. Зелена цибуля та кріп теж стали дешевшими.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
