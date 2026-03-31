Ноутбуки, сматфоны и планшеты на вес золота: какие подорожания ждут гаджеты

Новые модели электроники могут быть на 15 – 30%. Эксперты отметили, что причина в дефиците некоторых компонентов

Коммерческий директор сети Фокстрот Вячеслав Склонный отметил, что подорожание электроники, микрочипов и смежных товаров в настоящее время объясняется многими факторами. В частности, подорожанием логистики из-за роста цен на топливо, а также более длинных маршрутов поставок в Украину. Также среди причин подорожания сырья, таких как алюминий, сталь и медь, а также рост стоимости модулей памяти из-за глобального дефицита.

"В частности, стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, нуждающейся в больших объемах оперативной памяти и других компонентов, привело к дефициту DRAM и ряду критически важных элементов для производства смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой электроники", - говорит Склонный.

Директор по маркетингу OLX e-com Европа Андрей Васильев отметил, что наибольшее подорожание повлияет на ту технику, где высока зависимость от компонентов, которые сейчас в дефиците: оперативная память, SSD-накопители, видеокарты и компоненты для ПК, а также ноутбуки среднего сегмента.

"То есть здесь логика такова: если в устройстве большая доля дорогостоящих компонентов (например, память или видеочипы), его стоимость будет расти быстрее", - говорит эксперт.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).