16:45  07 квітня
Вбивство Ігоря Комарова на Балі: детектив пояснив, навіщо злочинцям була наруга над тілом
15:28  07 квітня
Групове зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: справа знову у суді
14:24  07 квітня
На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2026, 20:35

Ціни на помідори космічні: як в Україні подорожчав популярний овоч

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні тепличні комбінати почали постачати на ринок перші партії помідорів нового сезону. При цьому обсяги ще обмежені, що впливає на ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Наразі в Україні томати реалізуються за ціною 150-170 гривень за кілограм. Це в середньому на 66%, якщо порівнювати з початком сезону минулого року. Основну частку пропозиції зараз формують імпортні томати. Зокрема, продукція з Туреччини. Такі помідори продаються приблизно за 130–150 гривень за кілограм.

У популярних мережах супермаркетів зараз такі ціни на помідори:

  • Auchan 302,60 гривні за кілограм;
  • Metro 217,36 гривні за кілограм;
  • Novus 194 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Всі блоги »