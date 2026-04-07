Ціни на помідори космічні: як в Україні подорожчав популярний овоч

В Україні тепличні комбінати почали постачати на ринок перші партії помідорів нового сезону. При цьому обсяги ще обмежені, що впливає на ціни

Наразі в Україні томати реалізуються за ціною 150-170 гривень за кілограм. Це в середньому на 66%, якщо порівнювати з початком сезону минулого року. Основну частку пропозиції зараз формують імпортні томати. Зокрема, продукція з Туреччини. Такі помідори продаються приблизно за 130–150 гривень за кілограм.

У популярних мережах супермаркетів зараз такі ціни на помідори:

Auchan 302,60 гривні за кілограм;

Metro 217,36 гривні за кілограм;

Novus 194 гривень за кілограм.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).