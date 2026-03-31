31 березня 2026, 12:41

Дрони 225-го ОШП допомогли українським полоненим втекти з рук окупантів

Операторам дронів 225-го окремого штурмового полку вдалося відбити у російських окупантів двох українських військових, які перебували у полоні, без залучення піхоти

Про це повідомили у полку, передає RegioNews.

На відео видно, як окупант веде двох українських військових зі зв’язаними руками між зруйнованими будівлями.

Після появи дрону росіянин намагався сховатися, але безпілотник завдав удару по будівлі, де він переховувався. Через кілька хвилин полонені змогли втекти та дістатися безпечного місця.

У 225-му ОШП підкреслили, що операція була виконана повністю силами дронів, і подякували іншим підрозділам Сил оборони за спільну роботу.

Нагадаємо, на початку лютого біля Покровська українські безпілотники також врятували військових від полону. Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало ворога й відволікло його увагу. Українським військовим вдалося вирватися з полону, тоді як російські солдати намагалися сховатися в кущах і траншеях.

30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
