Дрони 225-го ОШП допомогли українським полоненим втекти з рук окупантів

Скриншот із відео

Операторам дронів 225-го окремого штурмового полку вдалося відбити у російських окупантів двох українських військових, які перебували у полоні, без залучення піхоти

Про це повідомили у полку, передає RegioNews.

На відео видно, як окупант веде двох українських військових зі зв’язаними руками між зруйнованими будівлями.

Після появи дрону росіянин намагався сховатися, але безпілотник завдав удару по будівлі, де він переховувався. Через кілька хвилин полонені змогли втекти та дістатися безпечного місця.

У 225-му ОШП підкреслили, що операція була виконана повністю силами дронів, і подякували іншим підрозділам Сил оборони за спільну роботу.

Нагадаємо, на початку лютого біля Покровська українські безпілотники також врятували військових від полону. Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало ворога й відволікло його увагу. Українським військовим вдалося вирватися з полону, тоді як російські солдати намагалися сховатися в кущах і траншеях.