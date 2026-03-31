31 марта 2026, 08:40

Месяц слежки и "охоты": новые детали убийства Игоря Комарова на Бали

Фото: Tribun-Bali
Расследование полиции Бали по делу похищения и убийства украинца Игоря Комарова выявило новые шокирующие подробности. По данным следствия, преступление было тщательно спланировано и готовилось по меньшей мере в течение месяца

Об этом пишет со ссылкой на издание Tribun-Bali, передает RegioNews.

Известно, что подозреваемые начали следить за мужчиной и его виллой задолго до нападения, подробно изучая его маршруты и образ жизни.

Следствие установило, что для наблюдения злоумышленники использовали камеры видеонаблюдения, а также меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными. В феврале 2026 года были зафиксированы передвижения группы иностранцев, проводивших разведку в районе проживания Комарова.

За неделю до угона подозреваемые арендовали автомобили, используя поддельные паспорта. Они по очереди преследовали жертву на мотоциклах и машинах, фактически устроив круглосуточное наблюдение. В полиции такие действия описывают как тщательную "охоту".

Похищение произошло на одной из улиц Джимбарана. После этого мужчину перемещали между несколькими виллами. В транспорте и помещениях стражи порядка обнаружили следы крови, ДНК которых совпадает с семьей потерпевшего.

Кульминацией преступления стала перевозка крупных свертков, предположительно с частями тела, в районе Джаньяр 22 февраля. Впоследствии останки были найдены на побережье Сукавати.

Как известно, уже установлены семь подозреваемых. Среди них – граждане Украины, России, Казахстана и Нигерии. Известно, что большинство фигурантов бежали за границу. В то же время гражданин Нигерии задержал иммиграционные службы за использование поддельного паспорта.

К розыску причастных уже присоединился Интерпол. Правоохранители координируют международные усилия, чтобы установить местонахождение подозреваемых и привлечь их к ответственности.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил , что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарек), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.

