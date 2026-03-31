Місяць стеження і "полювання": нові деталі вбивства Ігоря Комарова на Балі

Розслідування поліції Балі у справі викрадення та вбивства українця Ігоря Комарова виявило нові шокуючі подробиці. За даними слідства, злочин був ретельно спланований і готувався щонайменше протягом місяця

Про це пише УНН із посиланням на видання Tribun-Bali, передає RegioNews.

Відомо, що підозрювані почали стежити за чоловіком і його віллою задовго до нападу, детально вивчаючи його маршрути та спосіб життя.

Слідство встановило, що для спостереження зловмисники використовували камери відеонагляду, а також змінювали транспортні засоби, щоби залишатися непоміченими. У лютому 2026 року були зафіксовані пересування групи іноземців, які проводили розвідку в районі проживання Комарова.

За тиждень до викрадення підозрювані орендували автомобілі, використовуючи підроблені паспорти. Вони по черзі переслідували жертву на мотоциклах та автівках, фактично влаштувавши цілодобове спостереження. У поліції такі дії описують як ретельне "полювання".

Викрадення сталося на одній із вулиць Джимбарана. Після цього чоловіка переміщували між кількома віллами. У транспорті та приміщеннях правоохоронці виявили сліди крові, ДНК яких збігається з родиною потерпілого.

Кульмінацією злочину стало перевезення великих пакунків, імовірно з частинами тіла, у районі Джаньяр 22 лютого. Згодом рештки були знайдені на узбережжі Сукаваті.

Як відомо, наразі встановлено сімох підозрюваних. Серед них – громадяни України, Росії, Казахстану та Нігерії. Відомо, що більшість фігурантів втекли за кордон. Водночас громадянина Нігерії затримали імміграційні служби за використання підробленого паспорта.

До розшуку причетних вже долучився Інтерпол. Правоохоронці координують міжнародні зусилля, щоб встановити місцеперебування підозрюваних та притягнути їх до відповідальності.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра.

За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів. Його катували і вимагали за нього 10 мільйонів доларів викупу.

За інформацією джерел, викрадення могло статися через фотографію з геолокацією, яку опублікувала в соціальних мережах дівчина потерпілого, блогерка Єва Мішалова.

Пізніше в інтернеті з’явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Ігоря Комарова, буцімто визнає свою участь у так званих "дніпровських офісах". У записах він стверджував, що за безпеку цих офісів відповідав Олександр Петровський (Нарік), отримуючи за це по 15 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.