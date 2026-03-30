На Волыни женщина и мужчина жестоко убили человека

На Волыни судили женщину и мужчину за убийство с особой жестокостью. В ближайшие годы они проведут за решеткой

Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

Преступление произошло осенью 2021 года в городе Владимире. Там мужчина и женщина (имевшая судимость за убийство) жестоко избили из него, с которым распивали алкоголь. 40-летний потерпевший скончался на месте от полученных травм.

В 2022 году женщина получила наказание в виде 14 лет и 7 месяцев лишения свободы. Ее сообщник бежал в Польшу, но теперь был экстрадирован в Украину. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.

