11:24  16 мая
Jaguar влетел в остановку с людьми: подробности смертельного ДТП в Днепре
10:33  16 мая
Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие
00:45  16 мая
Певица Елена Тополя призналась, имеет ли отношения после развода
UA | RU
UA | RU
16 мая 2026, 13:25

Буданов высказался против мобилизации молодежи 18–25 лет в Украине

16 мая 2026, 13:25
Читайте також українською мовою
Фото: ОП
Читайте також
українською мовою

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов высказался против идеи уменьшения мобилизационного возраста, в частности, по призыву граждан в возрасте 18-25 лет

Об этом он заявил во время интервью The Times, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что пополнение войска является жизненно необходимым процессом для Украины, однако подход должен быть взвешенным.

"Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18-25 лет – мы уничтожим само будущее для нашего государства, целое поколение", – ответил глава ОП на вопрос о потенциальном создании резервных сил из граждан этой возрастной категории, которые не будут отправляться на передовую, но будут служить на других направлениях.

Ранее Буданов отмечал, что в течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный мобилизационный план, хотя этот процесс остается довольно сложным.

Ранее сообщалось, что в Украине систематизируют процесс привлечения иностранных граждан в ряды Сил обороны. Кирилл Буданов заявил, что уже к концу мая будет представлен механизм создания единого центра рекрутинга.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война мобилизация Буданов Кирилл мобилизационный возраст
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибший и раненые
16 мая 2026, 15:19
Россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога
16 мая 2026, 14:53
Насиловал внучку, пока мать была в роддоме: на Закарпатье задержали 59-летнего мужчину
16 мая 2026, 14:14
В Николаевской области ночью маршрутка влетела в дерево: пострадали пассажирки
16 мая 2026, 12:52
В Украину вернули тела 528 погибших защитников
16 мая 2026, 12:29
В Киеве будут судить мужчину, который задушил жену через полгода после свадьбы
16 мая 2026, 11:55
Jaguar влетел в остановку с людьми: подробности смертельного ДТП в Днепре
16 мая 2026, 11:24
Военные РФ атаковали Киевщину беспилотниками: есть повреждения
16 мая 2026, 10:58
Россияне атаковали Запорожье: есть пострадавшие
16 мая 2026, 10:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Николай Княжицкий
Все блоги »