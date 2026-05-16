Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов высказался против идеи уменьшения мобилизационного возраста, в частности, по призыву граждан в возрасте 18-25 лет

Об этом он заявил во время интервью The Times.

Он подчеркнул, что пополнение войска является жизненно необходимым процессом для Украины, однако подход должен быть взвешенным.

"Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18-25 лет – мы уничтожим само будущее для нашего государства, целое поколение", – ответил глава ОП на вопрос о потенциальном создании резервных сил из граждан этой возрастной категории, которые не будут отправляться на передовую, но будут служить на других направлениях.

Ранее Буданов отмечал, что в течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный мобилизационный план, хотя этот процесс остается довольно сложным.

Ранее сообщалось, что в Украине систематизируют процесс привлечения иностранных граждан в ряды Сил обороны. Кирилл Буданов заявил, что уже к концу мая будет представлен механизм создания единого центра рекрутинга.