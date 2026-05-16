ДТП произошло 16 мая около 03:25 на трассе "Днепр-Николаев" возле поворота на село Михаил-Ларино Николаевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 32-летний водитель рейсового микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Травмы разной степени тяжести получили три пассажирки в возрасте 40, 64 и 71 год. Их госпитализировали, пока пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Виновнику грозит до трех лет ограничение свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и просят очевидцев, имеющих информацию о ДТП, позвонить по телефону (063) 785-04-20 или 102.

