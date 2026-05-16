Враг не перестает атаковать Киевщину. Под ударами вражеских дронов – дома людей и гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

За прошедшие сутки воздушная тревога в области объявлялась несколько раз. В регионе работали силы ПВО – сбиты вражеские цели.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

По данным ОВА, последствия атаки зафиксированы в Вышгородском районе. Там поврежден частный дом и территория одного из коммунальных предприятий. Обломками и взрывной волной повреждены семь транспортных средств – грузовики, трактор и легковые автомобили.

На местах работали все необходимые оперативные службы.

Напомним, в ночь на 16 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала жилая и портовая инфраструктура.