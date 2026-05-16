Военные РФ атаковали Киевщину беспилотниками: есть повреждения
Враг не перестает атаковать Киевщину. Под ударами вражеских дронов – дома людей и гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.
За прошедшие сутки воздушная тревога в области объявлялась несколько раз. В регионе работали силы ПВО – сбиты вражеские цели.
К счастью, пострадавших среди населения нет.
По данным ОВА, последствия атаки зафиксированы в Вышгородском районе. Там поврежден частный дом и территория одного из коммунальных предприятий. Обломками и взрывной волной повреждены семь транспортных средств – грузовики, трактор и легковые автомобили.
На местах работали все необходимые оперативные службы.
Напомним, в ночь на 16 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала жилая и портовая инфраструктура.