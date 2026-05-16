Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, обвиняемого в убийстве жены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигуранта будут судить по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

За совершенное 54-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла в начале января этого года в одной из квартир Шевченковского района столицы. Тогда правоохранители обнаружили в доме тело 45-летней женщины со следами удушения и задержали ее мужа.

Как выяснилось в ходе следствия, пара поженилась около полугода назад и переехала в Киев из Одессы. Однако семейная жизнь не сложилась – из-за бытовых недоразумений и ревности между супругами постоянно возникали ссоры. Во время очередного конфликта мужчина толкнул жену на кровать и задушил ее руками.