30 марта 2026, 17:38

В Николаевской области девушка впала в кому и умерла после удаления аппендикса

иллюстративное фото: из открытых источников
В Вознесенске 16-летняя девушка скончалась после операции по удалению аппендикса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

О смерти несовершеннолетней пациентки полиции сообщили медики областной детской больницы 28 марта. Милиционеры установили, что 14 марта 16-летнюю девушку госпитализировали в Вознесенскую городскую больницу, где ей провели оперативное вмешательство по удалению аппендицита. Со временем состояние пациентки резко ухудшилось, и ее срочно госпитализировали в областную детскую больницу.

После обследования медики диагностировали у пациентки тяжелые осложнения и провели повторное оперативное вмешательство, во время которого несовершеннолетняя впала в кому. Почти две недели медики боролись за жизнь девушки, однако спасти ее не удалось и она скончалась.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками следователи открыли уголовное производство и проводят расследование.

Медикам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как сообщалось, старости села, застрелившего коллегу в Николаевской области, изменили меру пресечения. Трагический случай произошел 17 марта.

Николаевская область Вознесенск Операция полиция девушка смерть Николаев
В Николаевской области в результате атаки вражеских дронов ранены 10 человек
29 марта 2026, 11:45
"За 600 долларов снял бы с розыска": в Николаеве задержан сотрудник ТЦК
27 марта 2026, 13:29
$2400 за исключение из базы: в Николаеве разоблачили схему в ТЦК
27 марта 2026, 07:37
Все новости »
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
30 марта 2026, 20:38
В Укрэнерго рассказали, будут ли завтра отключения света
30 марта 2026, 20:35
Зеленский заявил, что из-за заблокированного кредита от ЕС Украина не сможет подготовиться к зиме
30 марта 2026, 20:25
В возрасте 62 лет скончался актер "Маски-шоу"
30 марта 2026, 19:57
Во Львове разоблачили судью, который за взятки "помогал" избегать призыва
30 марта 2026, 19:55
Украина и Болгария запустят прямое железнодорожное сообщение
30 марта 2026, 19:36
В Киевской области 18-летний парень погиб на мотоцикле
30 марта 2026, 19:30
В Киеве создадут Пантеон выдающихся украинцев
30 марта 2026, 19:23
Война, пропаганда ментально забросили нас в советскую эпоху
30 марта 2026, 18:59
Отец погиб, мать бросила: в Закарпатье суд решил судьбу маленького мальчика
30 марта 2026, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Все публикации »
