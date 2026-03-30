В Николаевской области девушка впала в кому и умерла после удаления аппендикса

иллюстративное фото: из открытых источников

В Вознесенске 16-летняя девушка скончалась после операции по удалению аппендикса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

О смерти несовершеннолетней пациентки полиции сообщили медики областной детской больницы 28 марта. Милиционеры установили, что 14 марта 16-летнюю девушку госпитализировали в Вознесенскую городскую больницу, где ей провели оперативное вмешательство по удалению аппендицита. Со временем состояние пациентки резко ухудшилось, и ее срочно госпитализировали в областную детскую больницу.

После обследования медики диагностировали у пациентки тяжелые осложнения и провели повторное оперативное вмешательство, во время которого несовершеннолетняя впала в кому. Почти две недели медики боролись за жизнь девушки, однако спасти ее не удалось и она скончалась.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками следователи открыли уголовное производство и проводят расследование.

Медикам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

